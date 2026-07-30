鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-30 16:00

在積極追趕企業市場競爭對手 Anthropic、並試圖在更便宜的開源替代方案崛起下維持成長之際，CNBC 引述知情人士說法報導，OpenAI 高層正努力向員工保證公司業務仍健康，並談到與 Anthropic 的競爭。

根據 CNBC 檢視的會議部分逐字稿，OpenAI 財務長 Sarah Friar 周三 (29 日) 在一場內部員工會議中表示，OpenAI 7 月的年化經常性營收 (annualized recurring revenue, ARR) 已超越第 2 季的營收規模，「而且第 2 季表現也絕對不差」。

‌



Friar 與 OpenAI 董事會主席 Bret TaylorTaylor 指出，公司成長動能主要來自 GPT-5.6 系列模型、新企業人工智慧 (AI) 代理工具 ChatGPT Work，以及 AI 程式設計工具 Codex 採用率持續提升。

OpenAI 正在籌備首次公開發行 (IPO)，處於證明自己值得 8520 億美元估值的壓力下。該公司面臨著快速變化的競爭環境，包括 Anthropic 與 Google(GOOGL-US)，還有中國推出的一系列所謂「開放權重模型」，這些模型可用成本大幅低於美國競爭對手。

中國 AI 新創公司月之暗面 (Moonshot AI) 本月稍早推出 Kimi K3，聲稱該模型已拉近與美國頂尖 AI 產品的差距，並在部分基準測試中超越 OpenAI 與 Anthropic 最強大系統。

Anthropic 估值今年稍早已超越 OpenAI，該公司 5 月表示，拜 Claude Code 工具在開發者市場大受歡迎之賜，營收年化預估值已突破 470 億美元，遠高於 2025 年全年約 100 億美元營收。

而據《The Information》3 月報導，知情人士透露，OpenAI 近期年化營收突破 250 億美元。

OpenAI 正加速吸引新用戶，尤其是企業客戶與開發者，以創造足以支撐 AI 基建計畫所需的營收。該公司目前正與輝達 (NVDA-US) 洽談最高 2500 億美元的擔保，以協助後者租用位於俄亥俄州的大型 AI 資料中心。

Taylor 周三在員工會議上表示，Anthropic 今年初展現強勁動能，也承認 OpenAI 必須在程式設計市場追趕對手。

不過，他表示對 Codex 的成長感到鼓舞，他說：「你們看到一些深入使用 Claude Code 的人，最後面臨非常高昂的帳單，並開始尋找替代方案。」