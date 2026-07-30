鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-30 20:51

溢泰 (7818-TW) 自 6 月 23 日起執行 2 個月的買回庫藏股護盤措施，在今 (30) 日提前執行完畢，合計買回 3000 張庫藏股，占股權比例 1.79%，將用於維護公司信用及股東權益。平均每股買回均價 67.92 元。

溢泰是在 5 月 18 日以每股 70 元承銷價上市掛牌，到今天執行庫藏股完畢的收盤價 65.6 元。

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溢泰實業溢泰 2026 年首季營收 27.82 億元，年減 12.84%，稅後純益 1.32 億元，年減 52.56%，每股純益 0.88 元。1-6 月營收 57.88 億元，年減 12.31%。

溢泰深耕水資源處理產業逾 40 年，業務涵蓋家用淨水、商用淨水及工業水處理，溢泰擴廠積極預估 2026 年資本支出估達 12 億元，同時，法人估今年營收雙位數成長。溢泰 2025 年實際資本支出爲 10 億元。而今年資本支出規劃成長，在南京、泰國及屏東都將進行擴充。

在工業水處理領域，溢泰已投入半導體、電子與光電產業所需的超純水建置、製程廢水處理、回收水再利用及 EPC 工程。隨著科技製造業持續提高水回收效率，並增加循環用水比重，工業水處理系統與後續維運服務將成為公司中長期布局的重要一環。