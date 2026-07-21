鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-21 18:29

全球股市數月來的 AI 狂歡派對後，市場開始預期美國大型雲端服務商對 AI 的資本支出趨緩，但從物流端來看，貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (21) 日指出，「至少到目前並未看到 AI 伺服器相關出貨有減緩跡象」，空運一路旺到明年沒問題。

中菲行董事長錢文君表示，到目前並未看到伺服器相關出貨動能減緩，空運 8 月仍將持續見到價量齊揚，更直指「原則上不太會降下來」，由於台灣還有做為東南亞空運中轉至北美的樞紐優勢，空運市況一路暢旺至明年沒問題。

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中菲行表示，目前台灣到美西空運價格達每公斤 220 元、美東 240 元、AI 相關貨物急單更可達每公斤 300 元起跳。

不過，海運市況相對緩和，中菲行直指，預估第三季傳統旺季的貨量「可能不會這麼好」，原因在於已有提前拉貨，6-7 月已見到接近疫情期間的高運價水準，且去年同期美國對等關稅實施前的強勁拉貨潮也墊高比較基期。

由於海運市況波動大，無論是貨主或是貨攬業者都緊盯變化，導致傳統的淡旺季已不明顯，難以預測年底前走勢。