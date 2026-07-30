鉅亨網記者魏志豪 台北
全球封測大廠日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (30) 日召開法說會，並公布第二季財報，受惠先進封裝帶動封測業務大幅成長，加上代工業務升溫，單季稅後純益達 210.68 億元，創下歷史次高，若撇除 2021 第四季一次性的售廠收入，則創下單季新高，季增幅為 49%，年增 180%，每股稅後純益 4.8 元。
日月光投控第二季營收 1,910.64 億元，季增 10%，年增 27%，毛利率 21%，季增 1 個百分點，年增 4 個百分點，營益率 11.1%，季增 1 個百分點，年增 6.8%，稅後純益 210.68 億元，季增 49%，年增 180%，每股稅後純益 4.8 元。
日月光投控上半年營收 3,647.26 億元，年增 22%，毛利率 20.6%，年增 3.7 個百分點，營益率 10.6%，年增 3.9 個百分點，稅後純益 352 億元，年增 133.5%，每股稅後純益 8.03 元。
觀察半導體封測業務，日月光投控第二季封測營收達 1,261.48 億元，季增 12%，年增 36%，毛利率達 27.3%，季增 1.3 個百分點，年增 5.4 個百分點，以應用別區分，電腦相關業務持續攀升，營收比重達 30%，通訊則降至 41%，汽車、消費性電子及其他約 29%。
日月光投控第二季機器設備資本支出金額達 16.95 億元，累計上半年達 26.98 億元。
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