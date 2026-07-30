鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-30 10:50

台股連續 2 天大跌近 4 千點，今 (30) 日開盤後一度跌破 4 萬點大關，市場恐慌情緒瀰漫。不過，根據群益投信統計資料顯示，過去大盤盤中大跌兩千點以上，後市平均表現佳，正報酬機率也百分百。市場法人表示，從中東地緣政治與美聯儲升息預期，到韓國市場多重融資賣壓引發市場熔斷，皆引發市台股市場投資人的保守情緒，台股短期上震盪難免，相對個股波動低的台股 ETF 可逢低分批布局。

歷史經驗：台股盤中跌2千點以上 後市各期間正報酬機率100%。(圖：shutterstock)

群益投信台股 ETF 團隊表示，統計大盤在過去單日盤中大跌逾兩千點以上共有 6 次，以可統計的近四次資料來看，大盤在後 5 日、後 15 日、後 20 日、後 25 日、後 30 日平均漲幅分別為 2.99%、3.82%、6.5%、10.05%、10.98%，平均上漲機率更是 100%。在操作策略上，建議採取「拉回偏多操作」與「分批布局」的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。

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此外，大盤在拉回整理期間，投資人反而可以選擇具攻守兼備靈活操作特性的台股主動式 ETF，因為在大盤盤整期間，主動式 ETF 可精選蓄勢待發潛力股，而在多頭時期可積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會。

主動群益科技創新 (00992A) 經理人陳朝政強調，即使 AI 前景出現挑戰，但是在目前全球算力仍明顯不足下，只要 AI 基建需求仍在，台灣作為算力硬體的供應者，產業位階其實較不受影響。AI 帶動科技業訂單仍供不應求，長多趨勢不變，大盤後市可不看淡。

整體而言，AI 供應鏈長短料問題將在下半年更為顯著，台廠可望同步受惠；關鍵材料：玻纖布、CCL、記憶體、ABF 載板、Wafer、以及被動元件，多項材料短缺預計將延續至 2026 年底甚至 2027 年。因此看好半導體先進製程、半導體設備、通訊等族群，AI 應用以及提高生產力族群亦看好。