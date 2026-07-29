鉅亨速報 - Factset 最新調查：百健(BIIB-US)EPS預估上修至12.48元，預估目標價為236.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共31位分析師，對百健(BIIB-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.26元上修至12.48元，其中最高估值14.96元，最低估值11.05元，預估目標價為236.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|14.96(14.96)
|20.1
|23.14
|26.94
|最低值
|11.05(11.05)
|14.19
|15.48
|15.59
|平均值
|12.65(12.63)
|16.46
|18.51
|20.33
|中位數
|12.48(12.26)
|16.51
|18.46
|20.48
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|107.09億
|109.40億
|118.39億
|129.92億
|最低值
|98.02億
|98.22億
|98.71億
|97.77億
|平均值
|101.40億
|103.88億
|106.40億
|110.05億
|中位數
|100.91億
|104.23億
|106.25億
|108.82億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|10.40
|20.87
|7.97
|11.18
|8.79
|營業收入
|104.02億
|94.33億
|94.17億
|92.67億
|95.33億
詳細資訊請看美股內頁：
百健(BIIB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 百健(BIIB-US)大漲5%，報215.9美元
- 盤中速報 - 百健(BIIB-US)大漲5.06%，報216.02美元
- 〈美股早盤〉中東戰火推升油價 主要指數開低靜待Fed利率決策
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：百健(BIIB-US)EPS預估下修至12.72元，預估目標價為230.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇