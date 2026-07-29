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鉅亨速報 - Factset 最新調查：百健(BIIB-US)EPS預估上修至12.48元，預估目標價為236.00元

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根據FactSet最新調查，共31位分析師，對百健(BIIB-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.26元上修至12.48元，其中最高估值14.96元，最低估值11.05元，預估目標價為236.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值14.96(14.96)20.123.1426.94
最低值11.05(11.05)14.1915.4815.59
平均值12.65(12.63)16.4618.5120.33
中位數12.48(12.26)16.5118.4620.48

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值107.09億109.40億118.39億129.92億
最低值98.02億98.22億98.71億97.77億
平均值101.40億103.88億106.40億110.05億
中位數100.91億104.23億106.25億108.82億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS10.4020.877.9711.188.79
營業收入104.02億94.33億94.17億92.67億95.33億

詳細資訊請看美股內頁：
百健(BIIB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBIIB

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