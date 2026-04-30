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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prosperity Bancshares公司(PB-US)EPS預估下修至5.59元，預估目標價為77.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Prosperity Bancshares公司(PB-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.81元下修至5.59元，其中最高估值6.27元，最低估值5.01元，預估目標價為77.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值6.27(6.27)7.318.64
最低值5.01(5.01)6.797.43
平均值5.69(5.75)7.167.96
中位數5.59(5.81)7.217.81

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值17.68億20.85億21.84億
最低值17.13億20.07億21.14億
平均值17.34億20.43億21.49億
中位數17.33億20.38億21.49億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.605.734.515.055.72
營業收入11.88億12.36億15.97億17.87億17.37億

詳細資訊請看美股內頁：
Prosperity Bancshares公司(PB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPB

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