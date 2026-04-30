鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prosperity Bancshares公司(PB-US)EPS預估下修至5.59元，預估目標價為77.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Prosperity Bancshares公司(PB-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.81元下修至5.59元，其中最高估值6.27元，最低估值5.01元，預估目標價為77.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.27(6.27)
|7.31
|8.64
|最低值
|5.01(5.01)
|6.79
|7.43
|平均值
|5.69(5.75)
|7.16
|7.96
|中位數
|5.59(5.81)
|7.21
|7.81
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17.68億
|20.85億
|21.84億
|最低值
|17.13億
|20.07億
|21.14億
|平均值
|17.34億
|20.43億
|21.49億
|中位數
|17.33億
|20.38億
|21.49億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.60
|5.73
|4.51
|5.05
|5.72
|營業收入
|11.88億
|12.36億
|15.97億
|17.87億
|17.37億
詳細資訊請看美股內頁：
Prosperity Bancshares公司(PB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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