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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Argen X SE - ADR(ARGX-US)EPS預估上修至28.08元，預估目標價為1,067.00元

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根據FactSet最新調查，共31位分析師，對Argen X SE - ADR(ARGX-US)做出2026年EPS預估：中位數由27.54元上修至28.08元，其中最高估值37.17元，最低估值22.97元，預估目標價為1,067.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值37.17(37.17)57.5960.8375.19
最低值22.97(22.97)27.9927.7634.87
平均值28.28(28.28)37.6247.6157.67
中位數28.08(27.54)36.448.759.89

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值64.60億84.96億100.70億127.69億
最低值50.44億53.82億74.00億89.46億
平均值61.26億75.30億89.09億104.59億
中位數62.31億76.60億89.23億104.30億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-7.98-13.06-5.1713.9021.15
營業收入4.96億4.11億12.28億21.86億41.66億

詳細資訊請看美股內頁：
Argen X SE - ADR(ARGX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSARGX

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