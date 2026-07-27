鉅亨速報 - Factset 最新調查：Argen X SE - ADR(ARGX-US)EPS預估上修至27.54元，預估目標價為1,067.00元
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根據FactSet最新調查，共33位分析師，對Argen X SE - ADR(ARGX-US)做出2026年EPS預估：中位數由27元上修至27.54元，其中最高估值37.17元，最低估值22.97元，預估目標價為1,067.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|37.17(37.17)
|57.59
|63.03
|75.19
|最低值
|22.97(22.97)
|27.99
|27.76
|29.34
|平均值
|28.34(28.13)
|37.7
|47.74
|55.83
|中位數
|27.54(27)
|36.4
|47.51
|59.33
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|64.60億
|84.96億
|100.70億
|127.69億
|最低值
|50.44億
|53.82億
|74.00億
|87.75億
|平均值
|61.10億
|74.95億
|88.67億
|103.69億
|中位數
|61.93億
|75.57億
|89.23億
|104.30億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-7.98
|-13.06
|-5.17
|13.90
|21.15
|營業收入
|4.96億
|4.11億
|12.28億
|21.86億
|41.66億
詳細資訊請看美股內頁：
Argen X SE - ADR(ARGX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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