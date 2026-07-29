鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對宏盟集團(OMC-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.87元下修至10.69元，其中最高估值11.56元，最低估值9.1元，預估目標價為96.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.56(11.56)
|13.85
|17.95
|11.96
|最低值
|9.1(9.1)
|9.87
|10.95
|11.96
|平均值
|10.62(10.76)
|12.12
|13.7
|11.96
|中位數
|10.69(10.87)
|12.22
|13.54
|11.96
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|271.64億
|267.15億
|270.04億
|263.12億
|最低值
|248.90億
|243.88億
|250.33億
|263.12億
|平均值
|258.87億
|252.82億
|261.82億
|263.12億
|中位數
|258.76億
|252.51億
|263.35億
|263.12億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.53
|6.36
|6.91
|7.46
|-0.27
|營業收入
|142.89億
|142.89億
|146.92億
|156.89億
|172.72億
詳細資訊請看美股內頁：
宏盟集團(OMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
上一篇
下一篇