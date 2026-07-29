鉅亨速報 - Factset 最新調查：Element Solutions Inc(ESI-US)EPS預估上修至1.8元，預估目標價為48.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Element Solutions Inc(ESI-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.77元上修至1.8元，其中最高估值1.85元，最低估值1.75元，預估目標價為48.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.85(1.83)
|2.1
|2.45
|最低值
|1.75(1.75)
|2
|2.3
|平均值
|1.8(1.78)
|2.07
|2.36
|中位數
|1.8(1.77)
|2.08
|2.34
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|37.79億
|41.27億
|43.01億
|最低值
|32.42億
|35.32億
|38.64億
|平均值
|36.21億
|38.96億
|41.27億
|中位數
|36.89億
|39.61億
|42.16億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.82
|0.76
|0.49
|1.01
|0.79
|營業收入
|24.00億
|25.49億
|23.33億
|24.57億
|25.51億
詳細資訊請看美股內頁：
Element Solutions Inc(ESI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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