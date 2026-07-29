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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Element Solutions Inc(ESI-US)EPS預估上修至1.8元，預估目標價為48.00元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Element Solutions Inc(ESI-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.77元上修至1.8元，其中最高估值1.85元，最低估值1.75元，預估目標價為48.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.85(1.83)2.12.45
最低值1.75(1.75)22.3
平均值1.8(1.78)2.072.36
中位數1.8(1.77)2.082.34

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值37.79億41.27億43.01億
最低值32.42億35.32億38.64億
平均值36.21億38.96億41.27億
中位數36.89億39.61億42.16億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.820.760.491.010.79
營業收入24.00億25.49億23.33億24.57億25.51億

詳細資訊請看美股內頁：
Element Solutions Inc(ESI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSESI

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Element Solutions Inc34.705-4.92%

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