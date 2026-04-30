鉅亨速報 - Factset 最新調查：Element Solutions IncESI-US的目標價調升至45元，幅度約12.5%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Element Solutions Inc(ESI-US)提出目標價估值：中位數由40元上修至45元，調升幅度12.5%。其中最高估值52元，最低估值37元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Element Solutions Inc評價：積極樂觀11位、保持中立1位、保守悲觀1位。
Element Solutions Inc今(30日)收盤價為42.56元。近5日股價上漲12.5%，標普指數下跌0.03%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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