鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-29 20:47

國際信評機構惠譽今 (29) 日發布最新評等報告，確認台灣的長期外幣發行人違約評等為 AA 級，展望維持穩定。惠譽指出，台灣的 AA 級評等反映其龐大的淨外部債權人地位、審慎的財政管理政策記錄，以及具高度競爭力的經營環境，儘管面臨兩岸關係緊張與外部衝擊等挑戰，整體經濟與信貸條件依舊展現出強韌的抵禦能力，並大幅上修今年 GDP 成長率預測 9.4%。

惠譽確認維持台灣AA主權評等 展望穩定 看好半導體優勢助攻出口與財政。（圖：shutterstock）

惠譽在報告中將台灣今年國內生產毛額成長率預測上修至 9.4%，較今年 3 月預測的 6.9% 明顯調高。這波快速擴張主要受惠於全球對人工智慧相關產品需求上升，對台灣淨出口做出顯著正向貢獻。台灣去年經濟成長達 8.8%，今年第 1 季實質國內生產毛額年增率更高達 14.6%。不過惠譽預期，隨著全球人工智慧循環逐步降溫，未來兩年的經濟成長率將分別放緩至 4.8% 及 4.5%，但若全球需求持續擴張仍具上行空間。

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在外部融資與全球競爭力方面，台灣的外部資產負債表在惠譽授評同業中屬最強勁行列，經常帳順差佔國內生產毛額比重預期將達 24% 左右，高於去年的 19.5%。憑藉先進製程技術與專業半導體生態系統，台灣企業在晶圓代工與人工智慧伺服器領域佔據全球領導地位，即使面對美國關稅與地緣政治等全球逆風，上半年出口仍年增 47.1%。