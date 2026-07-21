鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-21 15:55

惠譽信評今（21）日舉行記者會指出，受惠於全球對半導體及人工智慧相關產品的強勁需求，加上美國關稅壓力減輕，台灣今年經濟與銀行業展現高度信用韌性。惠譽今年一月起對台灣銀行業給予中性展望，並預期伊朗衝突帶來的影響仍屬可控，隨著經濟成長亮眼，銀行放款成長率今年有望朝向 10% 邁進，超越去年的 6% 水準。

惠譽信評亞太區金融機構評等主管兼董事總經理 Jonathan Cornish 表示，台灣今年與明年的 GDP 成長預測分別上調至 9.4% 與 4.8%，此一成長表現在亞太市場中名列前茅。銀行放款成長主要受強勁經濟動能帶動，並由穩健的企業放款及海外借款需求上升所支撐。至於不動產相關的放款成長則相對溫和，主因在於監管控管發酵，加上近期房價出現溫和修正、住宅交易量趨於放緩。

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在資產品質方面，銀行業的減損放款比率可能小幅上升，主要來自海外放款，不過明後兩年期間仍將維持在低水準。基本情境下，今年該比率預測為 0.8%，高於去年底的 0.7%，不利情境下則低於 1%。台灣的減損放款比率在亞太地區仍屬最低水準之一，在風險偏好維持一致、失業率處於溫和水準等因素支撐下，整體資產品質可望保持穩健，核心獲利能力也將穩定成長。

放眼亞太地區其他市場，整體銀行業展望大多為中性，包括中國與香港，這兩地的展望已於年中由惡化調整為中性。不過泰國、菲律賓與斯里蘭卡的展望則為惡化，主因面臨經濟走弱或受到中東衝突帶來的最大負面影響。唯一呈現改善展望的是日本，因利率逐步上升正支撐獲利能力改善，多數亞太銀行對中東地區的直接曝險偏低，相關壓力主要屬間接性質。