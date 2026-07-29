台灣大資訊長蔡祈岩提「AI時代下的逆分工」透過AI降低跨領域門檻

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-29 20:02

台灣大 (3045-TW) 資訊長蔡祈岩今 (29) 日發表演講，以「AI 時代下的逆分工」為題，分享企業導入 AI 過程面臨的阻力、專才角色轉變，以及 Agentic AI 時代如何跨越既有分工與技能鎖定，並點出「逆分工」是透過 AI 降低跨領域的門檻。

台灣大資訊長蔡祈岩。(圖：台灣大提供)

蔡祈岩表示，逆分工並非取消專業分工，而是藉由 AI 降低跨領域的門檻，重新整合被過度切碎的工作。他並指出，未來最搶手的人才，是能夠清楚定義問題、調用 AI 與不同專業能力、判斷 AI 產出，並將能力整合為可落地成果的「梳子型人才」。

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蔡祈岩進一步提到，台灣大內部已從人才、平台與流程 3 個層面導入 AI。人才面由高階主管帶頭導入 AI 日常決策與管理，並透過「超人計畫」，鼓勵員工跨出職能舒適圈，運用 AI 延伸橫向能力。