〈台灣大股東會〉蔡明忠：台灣大要成為敏捷有智慧的大象 目標進入兆元俱樂部
鉅亨網記者劉玟妤 台北
台灣大 (3045-TW) 今 (29) 日召開股東會，董事長蔡明忠會後接受媒體訪問，指出 2025 年營收近 2000 億元，以營收站上兆元關卡為目標，大概是現行規模的 5 倍，營收破兆後，市值才有機會挑戰兆元，提到台灣大要成為一隻敏捷又有智慧的大象。
蔡明忠表示，雖然不知道要花多少年時間，但在新科技事業持續驅動下，為公司帶來很多想像。他並指出，要有「登高山」的勇氣，帶領公司前進。
台灣大近年積極布局 AIDC，蔡明忠點出 AIDC 重要性，認為沒有 AIDC，就遑論主權 AI。而台灣大去年已與美商威德新 (Vantage) 在桃園龜山共同投資打造 AIDC，並以此作為發展 AIDC 的基礎，未來也會持續尋找 AIDC 的建設與發展機會。
蔡明忠指出，台灣產業位處 AI 供應鏈中的核心地位，是台灣最大的價值所在，但面對電力供應問題，認為政府必須正視電力供應的挑戰、不能逃避，用更大的力氣與智慧，面對電力未來可能不足的挑戰與風險。
談到今年景氣，蔡明忠說：「很樂觀，韓國看不到我們的車尾燈」。今年經濟成長預估約 8 至 9%，蔡明忠認為，以現在出口接單相當熱絡的情況來看，更高都有可能，把韓國遠拋在後，且台灣各個產業都雨露均霑。
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