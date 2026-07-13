〈電信三雄財報〉台灣大上半年EPS 2.86元 位居電信獲利王
鉅亨網記者劉玟妤 台北
中華電信 (2412-TW) 以及台灣大 (3045-TW) 今 (13) 日公告最新營收，中華電信累計上半年稅後純益 207.5 億元，每股純益 2.68 元，台灣大累計上半年稅後純益 86.9 億元，每股純益 2.86 元，成為獲利王。
中華電信上半年 EPS 2.68 元
中華電信 6 月營收 213.4 億元，月增 9.32%，年增 11.38%；EBITDA 75 億元，月減 3.47%，年增 1.76%；稅後純益 35.5 億元，月增 5.65%，年增 3.8%，每股純益 0.46 元。
中華電信第二季營收 613.6 億元，季增 2.28%，年增 8.16%；EBITDA 235.2 億元，季增 0.9%，年增 4.16%；稅後純益 106.4 億元，季增 5.24%，年增 4.52%，每股純益 1.38 元。
中華電信累計今年前 6 月營收 1213.5 億元，年增 7.83%；EBITDA 468.2 億元，年增 3.79%；稅後純益 207.5 億元，年增 3.91%，每股純益 2.68 元。累計上半年營收、稅後純益與每股純益皆超越年度財測目標。
中華電信指出，6 月受惠資通訊 (ICT) 業務成長、iPhone 手機銷售動能延續，以及核心電信業務穩健成長，推升 6 月營收與 EBITDA 皆創歷年同期新高。其中，6 月 ICT 業務營收年增近 50%，主要受惠美國市場 AI 供應鏈專案陸續完工交付，成為 6 月營收成長的重要動能。此外，資安業務持續深耕電力、數位憑證及顯示器系統等領域，相關專案陸續驗收上線，推升資安營收倍增。
核心電信業務上，6 月受惠 5G 升速方案客戶數穩步增加，帶動月租收入成長，加上漫遊業務與企業簡訊業務皆年增，行動服務營收年增 3.6%。另外，6 月 300Mbps 以上高速寬頻用戶年增 14%，帶動固網寬頻營收年增 3.7%。
受惠 2026 FIFA 世界盃賽事推升國內觀賽需求，MOD 與 Hami Video 收視表現亮眼，進一步推升 6 月影視訂閱收入成長。
台灣大上半年 EPS 2.86 元
台灣大 6 月營收 173.2 億元，月增 5.35%，年增 6.58%；EBITDA 38.75 億元，月增 1.07%，年增 6.05%；稅後純益 16 億元，月增 5.26%，年增 29.03%，每股純益 0.52 元。台灣大指出，受惠精誠等權益法策略投資與評價利益貢獻下，推升 6 月獲利表現。
台灣大第二季營收 494.3 億元，季減 0.7%，年增 4.15%；EBITDA 114.97 億元，季增 1.26%，年增 8.56%；稅後純益 45.5 億元，季增 9.64%，年增 38.72%，每股純益 1.5 元。
台灣大累計今年前 6 月營收 992.1 億元，年增 3.74%；EBITDA 228.51 億元，年增 8.07%；稅後純益 86.9 億元，年增 25.22%，每股純益 2.86 元。
台灣大表示，Telco 電信本業上，智慧型手機月租用戶 ARPU 及行動服務營收皆年增近 3%，月租用戶月退租率僅 0.47%，家戶事業營收則年增 16%；Telco + 企業事業部分，受惠政府專案挹注及 AIDC 穩定線，營收年增雙位數；Telco+Tech 科技事業方面，momo 在 618 檔期帶動下，年增 6%，為今年以來最佳。同時，品牌電商營收動能持續增溫，影音業務 6 月同步貢獻營收。
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