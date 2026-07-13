〈電信三雄財報〉台灣大上半年EPS 2.86元 位居電信獲利王

中華電信上半年 EPS 2.68 元

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中華電信指出，6 月受惠資通訊 (ICT) 業務成長、iPhone 手機銷售動能延續，以及核心電信業務穩健成長，推升 6 月營收與 EBITDA 皆創歷年同期新高。其中，6 月 ICT 業務營收年增近 50%，主要受惠美國市場 AI 供應鏈專案陸續完工交付，成為 6 月營收成長的重要動能。此外，資安業務持續深耕電力、數位憑證及顯示器系統等領域，相關專案陸續驗收上線，推升資安營收倍增。

台灣大上半年 EPS 2.86 元

台灣大表示，Telco 電信本業上，智慧型手機月租用戶 ARPU 及行動服務營收皆年增近 3%，月租用戶月退租率僅 0.47%，家戶事業營收則年增 16%；Telco + 企業事業部分，受惠政府專案挹注及 AIDC 穩定線，營收年增雙位數；Telco+Tech 科技事業方面，momo 在 618 檔期帶動下，年增 6%，為今年以來最佳。同時，品牌電商營收動能持續增溫，影音業務 6 月同步貢獻營收。