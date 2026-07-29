鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-29 18:38

連鎖超市龍頭全聯今 (29) 日宣布，隨著消費者需求快速變化，旗下全電商將作為集團 OMO 發展的核心平台，串聯會員、門市、支付、物流和品牌資源，布局四大方向包括策略夥伴深化 AI 演算、數據應用、RMN 並增設物流倉，力拚全年營業額達 50 億元。

全聯指出，全電商已完成串聯全聯共 1260 家實體門市、PX Pay 逾 1100 萬會員、全支付逾 700 萬會員，以及小時達、分批取等服務，打造出完整的 OMO 零售服務網絡，接下來，不只是販售商品的平台，將是串聯會員、品牌和通路的重要樞紐。

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全電商開站至今會員數已突破百萬，匯聚超過 70 萬件商品和 5,000 個合作品牌，近一年 GMV(商品交易總額) 成長 75%，在持續成長下，全電商也攜手 AWS、全家便利商店、新竹物流、金盛世、跨境豐收、騏瑋等策略夥伴，分別從 AWS 的 AI 數據演算、Google 數據整合、全聯集團 OMO 數據應用和增設物流倉等方向串聯，共同建構更完整的 OMO 零售生態系。

全電商目前商品數突破 70 萬件，近一年成長近 50%，從食品、日用品等民生商品，延伸至美妝保健、3C、家電及居家用品等多元品類，推升近一年客單價提升 65%，其中視聽娛樂品類年增幅近 3 倍，3C 品類也近翻倍，AirPods 成為熱銷商品之一。

全聯認為，當平台規模持續擴大，下一階段的競爭關鍵，不只是商品更多，而是更了解消費者，為此，全電商將攜手 Amazon Web Services(AWS)，運用雲端與 AI 演算能力，分析不同消費情境與多元數據，進一步串聯商品資訊、會員需求及生活場景。

而全電商也同步發展 RMN，將會員洞察與零售場景轉化為品牌可運用的行銷資源，協助合作夥伴更精準觸及目標客群。

此外，全電商將透過與新竹物流合作新增倉儲，預計第四季開始，首波優先導入美妝、保健等高購買率、高迴轉率商品集中入倉，以優化備貨及出貨流程。