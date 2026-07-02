鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-02 15:49

為因應電商物流市場成長及消費者多元寄件需求，中華郵政公司攜手全家便利商店，自即日起推出「全 + 郵宅配」服務，民眾可至全家便利商店交寄 10 公斤以下國內包裹，由中華郵政配送至指定地址，每件優惠價 89 元，提供 24 小時的寄件服務。另為歡慶新服務上線，自即日起至 7 月 31 日止，民眾登錄全家會員並使用「全 + 郵宅配」服務，即贈送茶葉蛋 1 顆，限量 6,000 組，歡迎多加利用。

物流強強聯手搶佔版圖！中華郵政攜手全家「全+郵宅配」10公斤送上門89元。（鉅亨網記者張韶雯攝）

中華郵政公司自 108 年陸續與全家便利商店合作郵局便利包「店寄宅」、國內包裹「店寄 i 郵箱」等業務，深受民眾好評。隨著電子商務及個人賣家市場蓬勃發展，便利商店已成為重要的物流服務據點，「全 + 郵宅配」服務結合郵政綿密遞送網絡及全家便利商店 24 小時營業據點，提供民眾不受時間限制的寄件服務，無論是電商業者、網路賣家，或有夜間、假日寄件需求的民眾，都能享受更便利的用郵體驗。

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