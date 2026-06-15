台灣順豐拓電商版圖 新增電動三輪機車投入都會配送

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-15 19:00

為降低運輸碳排放，快遞業者台灣順豐今 (15) 日宣布今年再新增 16 台電動三輪機車，優先投入都會區和短程配送，以因應國際市場對 ESG 要求持續提高的趨勢。

台灣順豐新增電動三輪機車投入配送行列。(圖：台灣順豐提供)

台灣順豐表示，近年推動車隊汰舊換新，針對全台近千台貨車與機車每年編列預算汰換 4% 老舊柴油車，自 2023 年起導入電動機車車隊，今年預計再新增 16 台電動三輪機車。

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台灣順豐強調，持續深化貨運代理服務，整合空海聯運、特貨承攬和報關諮詢等一站式解決方案，協助企業降低跨境營運門檻與出口風險，隨著企業加速拓展海外市場，貨運代理業務第一季年增 180%。

另一方面，因應全球供應鏈重組與企業分散布局趨勢，台灣順豐近年也持續拓展東北亞和東南亞市場，服務範圍涵蓋日本、韓國、新加坡、馬來西亞、越南和泰國等地。

隨著企業海外布局需求升溫，台灣順豐第一季國際快遞服務業務量穩健成長，其中，東北亞市場年增 17.5%，又以日本市場成長 19.2% 表現最亮眼，反映跨境電商及消費需求帶動，而在東南亞，越南市場業務量年增 13.3%，顯示企業供應鏈布局逐步向新興市場延伸。

台灣順豐進一步指出，今年啟動碳盤查計畫，建立涵蓋車輛燃油使用及辦公室用電等排放來源的管理制度，逐步提升營運碳排透明度，作為後續減碳和碳中和策略基礎。