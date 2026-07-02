鉅亨網記者張欽發 台北
AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 今 ( 2 ) 日公最新營收資訊，2026 年 6 月營收 3.55 億元，續創新高，月增 1.74%，年增 15.62%，第二季營收 10.48 億元，創新高，也爲牧德單季營收首度突破 10 億元大關，季增 21.34%，年增 8.14%。
牧德 2026 年 1-6 月營收 19.11 億元，年增 8.54%。
牧德指出，今年年上半年營收維持成長趨勢，受惠於高階 PCB 應用需求穩定、高階檢測設備出貨動能延續，以及 AI 伺服器、高效能運算（ HPC ）與先進封裝相關應用持續成長，整體接單與出貨維持良好水準。
牧德先前在法人說明會中指出，近期推出之多項新產品已陸續完成客戶驗證並進入導入階段，相關成果正逐步反映 於市場布局與營運表現。隨 AI 伺服器建置需求增加，高階 IC 載板、 MSAP 製程及光模組相關應用需求同步提升，亦成為公司未來重點布局方向。
牧德科技 2026 年第一季營收 8.63 億元，毛利率 60.58%，季增 0.72 個百分點、力年減 3.77 個百分點，首季稅後純益 2.95 億元，季增 23.43%，年減 2.9%，單季每股純益 4.61 元。
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