AOI設備廠牧德5月營收3.49億元續創新高 年增6.97%

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-03 17:56

AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 今 (3) 日公布最新營收資訊，繼 3 月及 4 月營收創新高後，5 月營收再以 3.49 億元改寫歷史新高，月增 1.68%，年增 5.14%，2026 年 1-5 月營收爲 15.56 億元，年增 6.97%，而牧德 2026 年首季稅後純益 2.95 億元，季增 23.43%，年減 2.9%，單季每股純益爲 4.61 元。

AOI設備廠牧德執行長陳復生。(鉅亨網記者張欽發攝)

牧德指出，整體接單與出貨節奏穩定，反映市場需求及產品 競爭力持續提升。

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牧德表示， 5 月營收表現主要受惠於高階 PCB 應用需求維持穩定，自動光學檢測 (AOI) 設備出貨動能延續，加上 AI 伺服器、高效能運算（(HPC )、高階 IC 載板及先進封裝相關應用持續成長，帶動高精度檢測設備需求提升。隨電子產品朝高階化、精密化發展，客戶對檢測品質及生產效率要求持續提高，公司高階設備出貨比重也逐步提升。

在牧德產品布局方面，近期發表的新產品已陸續完成客戶驗證並進入導入階段。隨客戶量產進程推進，相關產品開始少量出貨，其中半導體檢測設備已逐步貢獻營收，為公司拓展第二成長曲線奠定基礎。