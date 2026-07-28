鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-28 11:25

是方 (6561-TW) 受惠 AI 蓬勃發展，6 月營收 3.6 億元，重回雙位數成長，隨著 IDC 機房陸續貢獻，看好下半年營運優於上半年。是方 2025 年賺逾 1.5 個股本，法人看好今年 EPS 再創高，激勵是方今 (28) 日無懼大盤重挫走揚。

是方今天早盤以 318.5 元開低，盤中翻紅走高，最高漲至 331 元，截至 11 點，股價暫報 329.5 元，漲逾 2%，同步收復 5 日線與月線。

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是方 6 月營收 3.6 億元，月增 8.05%，年增 10.18%，重回雙位數成長；累計今年上半年營收 20.26 億元，年減 2.63%。

是方旗下聯雲 AI 智能資料中心 (LY2) 進駐率持續提升，銷售狀況超乎預期，即將滿載，預計至明年底進駐率可達 95%。此外，中科的新 AIDC 將於今年 10 月動工，且意向書簽約已超過 5 成，多為 5 年以上長約，預計 2028 年啟用。