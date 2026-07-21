鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-21 20:27

隨著政府積極推動台灣成為亞洲資產管理中心，滙豐 (台灣) 商業銀行今 (21) 日宣布推出全新升級的「滙豐卓越理財」，看好在地富裕客群實力，正式將「卓越理財尊尚」客戶的往來總資產門檻由新台幣 1,500 萬元調升至 3,000 萬元(既有客戶資格與權益將維持至 2027 年 6 月 30 日)，並同步串聯全球財富管理網絡、健康守護與頂級旅遊權益，致力打造全方位的高資產金融服務生態圈，展現深化在台經營的決心。

布局亞洲財富浪潮！滙豐「卓越理財」全新升級 尊尚門檻調升至3000萬元。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

滙豐國際財富管理及卓越理財業務亞洲地區負責人張凱指出，預計至 2030 年全球將新增 124 兆美元財富，其中約三分之一來自亞洲，亞洲正成為下一波財富成長的核心。滙豐作為亞洲領先的財富管理銀行，將持續擴大包含台灣在內的重點市場投資，憑藉跨國網絡優勢，滿足富裕客群的全方位需求。

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滙豐 (台灣) 銀行國際財富管理暨卓越理財事業處負責人胡醒賢則分享，內部觀察顯示全球高達四成的富裕投資人將「實現生活目標(如旅遊、興趣)」視為主要財務目標。因此，本次升級除了連結全球財富管理與環球帳戶整合外，更結合改版的萬事達卡卓越理財信用卡，將服務延伸至頂級旅遊與健康照護，成就客戶的富足人生。

滙豐銀行資深副總裁暨消金管理部負責人黃至弘則指出，內部研究發現富裕客群每月信用卡消費中，超過 35% 來自海外旅遊與保險。因此，全新升級的卓越理財信用卡主打「海外及保險消費最優 10 元 1 哩」，點數可彈性兌換全球超過 15 家航空公司機票，並首創能自主調配的「Premiere 旅遊點數」，「讓客戶今天的每一筆消費，都是為下一趟旅行做準備。」

滙豐升級全新「滙豐卓越理財」四大尊榮權益，分別為全球財富管理、環球尊榮體驗、頂級旅遊禮遇、專屬健康守護。滙豐 (台灣) 銀行客群暨行銷部負責人曾詩如說明，專家團隊協助規劃資產、傳承與家族保障，卓越理財尊尚客戶且為專業投資人者，可解鎖全球 13 個主要股票市場、逾 1,400 檔債券及另類投資等多元融資方案。此外，只要於單一市場達標，即可一站式連結全球卓越理財帳戶，無論海外置產、留學或資金調度，皆能輕鬆掌握環球財富與一致的國際尊榮禮遇。