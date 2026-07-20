鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-20 17:53

上周全球 AI 與半導體股掀起一波恐慌性賣壓，費城半導體指數單周重挫約 11%，台股更在 7 月 17 寫下史上單日最大跌點，不少投資人擔心 AI 熱潮是否已降溫。「鉅亨買基金」今 (20) 日表示，從近期全球科技龍頭陸續公布的財報來看，企業獲利與 AI 資本支出依舊強勁，這波股價修正與其說是基本面反轉，不如說是市場在高估值下的去槓桿與資金重新調整，面對震盪，投資人更應思考的是如何把握拉回機會，而不是因短期波動錯失長期成長趨勢。

鉅亨買基金總經理張榮仁指出，市場近期最大的誤解，就是把股價修正等同於產業基本面轉弱，事實上目前 AI 需求並沒有改變，台灣半導體供應鏈的競爭力也沒有改變，真正改變的是市場資金部位與投資情緒，尤其 AI 概念股過去一年累積漲幅驚人，在估值偏高的情況下，只要出現去槓桿或獲利了結，就容易造成股價短期大幅波動，但並不代表 AI 長線趨勢已經結束。

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張榮仁說，這波修正的導火線之一，來自韓國主管機關收緊單一個股槓桿 ETF 規範，因當地散戶長期透過融資及槓桿 ETF 重押三星電子、SK 海力士等半導體權值股，主管機關宣布提高保證金門檻並限制相關商品後，引發市場擔憂槓桿資金被迫平倉，韓股率先出現重挫，也讓全球半導體及 AI 概念股賣壓快速擴散，然而這波下跌反映的是資金面的調整，而非產業需求的改變。

張榮仁指出，台股此次雖然因全球半導體賣壓同步回檔，但台灣掌握全球 AI 供應鏈最完整的競爭優勢，從晶圓代工、IC 設計、先進封裝、高速運算到 AI 伺服器製造，都扮演不可取代的角色。

隨著全球四大雲端服務業者持續擴大 AI 資本支出，加上各國企業加速導入生成式 AI，台灣科技產業仍將是最大的受惠者，因此短線震盪反而有助於消化過高評價，讓市場回歸基本面，也為長線投資人提供更合理的布局機會。

然而，每當市場大跌，許多投資人最容易出現的想法就是「先賣一波，等跌深再買回」，希望透過擇時操作提高報酬率。但張榮仁也提醒，真正困難的不是賣出，而是何時買回。

鉅亨買基金以 1927 年底至 2026 年 7 月的標普 500 含息總報酬指數進行近百年回測，比較「一路持有」與「自高點下跌 10% 便賣出，待指數重新站回季線後再買回」2 種策略，結果顯示，持有 30 年的情況下，長期持有平均累積報酬率達 2,241%，明顯高於短進短出的 1,707%，兩者相差 534 個百分點。

張榮仁分析，策略操作看似成功避開部分跌幅，實際上卻很容易錯過市場反彈初期最重要的一段漲幅，而這段行情往往決定長期投資績效，歷史經驗也一再證明，市場最大的風險往往不是短期修正，而是因為離開市場，錯失後續回升帶來的複利效果。

張榮仁提醒，AI 產業長線成長趨勢仍未改變，台灣科技產業的競爭力也持續強勁，市場每一次因情緒或資金面造成的大幅震盪，對長期投資人而言，反而都是重新累積優質資產的重要契機。