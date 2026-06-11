〈稅收統計〉5月證交稅衝704億元年增2.9倍！連3月創新高貢獻前5月總稅收年增近4成
鉅亨網記者張韶雯 台北
台灣股市交易持續高檔震盪，財政部今（11）日公布 5 月全國賦稅收入達 5770 億元，其中代表股市交易動能的證交稅實徵淨額衝上 704 億元，不僅較上年同月大增 523 億元，年增率更高達 2.9 倍，創下連續 10 個月正成長的佳績。這也是繼今年 3 月與 4 月之後，證交稅連續第 3 個月刷新歷年單月新高紀錄，貢獻前 5 月的累計稅收較去年同期成長 39.2%。
根據財政部統計處數據顯示，4 月台股日均成交值首度突破兆元大關，帶動 3 月及 4 月的證交稅實際淨額分別達到 535 億元與 546 億元，接連跨越 500 億元門檻。時至 5 月，上市上櫃股票日均成交值更進一步攀升至 1 兆 5324 億元，較去年同期顯著成長，因而推升 5 月證交稅一舉站上 700 億元大關，繳出 704 億元的亮眼成績。
在整體稅收表現方面，5 月全國整體稅收實徵淨額為 5770 億元，較去年同月增加 2635 億元，年增率為 84%。財政部對此表示，5 月稅收成長主要貢獻來自於營利事業所得稅增加 1669 億元、證券交易稅增加 523 億元，以及營業稅增加 209 億元，各稅目均有不錯的增長幅度。
觀察今年前 5 月的累計數據，全國賦稅收入實徵淨額已達到 1 兆 4220 億元，較去年同期成長 39.2%。其中累計 1 至 5 月的證交稅實徵淨額為 2487 億元，較去年同期大幅增加 1557 億元，年增高達 1.7 倍。前 5 月整體稅收與去年同期相比，同樣以營利事業所得稅增加 1593 億元、證券交易稅增加 1557 億元，以及營業稅增加 526 億元為主要增長動力，反映出國內景氣與金融市場交易熱絡的基調未變。
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