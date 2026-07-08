〈財委會質詢〉台股延長交易喊卡！彭金隆證實「暫不實施、無時間表」
鉅亨網記者陳于晴 台北
近期台股是否延長交易時間引發市場熱議，金管會主委彭金隆今 (8) 日在立法院財政委員會面對立委質詢時，首度給出明確答案，強調該案目前「暫不實施」，且無時間表。他強調，在未取得社會共識前，金管會絕不會貿然推動。
台股今年以來超級多頭行情，市值躋身全球第五大，交易量急遽成長，證交所董事長林修銘日前指出，台股每日交易時間相較於日、韓等亞洲鄰近市場偏短，因此正在研議將收盤時間由現行的下午 1 點 30 分，延長 1 至 1.5 小時至下午 3 點或 3 點 30 分。不過，隨即引發市場各界反彈聲浪。
儘管金管會日前已經發布聲明澄清，國民黨立委賴士葆今天仍持續關切此議題，林修銘率先上台澄清，強調「只是在研議階段而已」；隨後，彭金隆態度堅定地表示，「交易時間延長屬於重大制度改革，影響範圍極廣，包含證券業、投資人及金融從業人員。台灣市場擁有多元參與者，意見相當分歧，在沒有達成社會共識前，金管會不會推動。」
賴士葆進一步追問，金管會能否督導證交所在三個月內完成研究並給出答案？彭金隆回應，「這不是現在的優先事項，證交所目前的優先次序不在這裡。」
賴士葆再次詢問，是否代表金管會目前的態度就是「暫不實施」且「無時間表」？彭金隆給予肯定答覆：「是的，可以這麼說。」
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