鉅亨速報 - Factset 最新調查：安可(AMKR-US)EPS預估上修至2.47元，預估目標價為85.50元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對安可(AMKR-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.09元上修至2.47元，其中最高估值2.73元，最低估值2.05元，預估目標價為85.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.73(2.45)
|3.69
|4.51
|3.64
|最低值
|2.05(1.96)
|2.02
|2.66
|3.64
|平均值
|2.41(2.12)
|2.67
|3.37
|3.64
|中位數
|2.47(2.09)
|2.42
|3.06
|3.64
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|80.28億
|95.02億
|104.04億
|105.45億
|最低值
|75.18億
|81.07億
|89.38億
|105.45億
|平均值
|76.63億
|85.91億
|95.17億
|105.45億
|中位數
|76.12億
|84.98億
|94.17億
|105.45億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.62
|3.11
|1.46
|1.43
|1.50
|營業收入
|61.38億
|70.92億
|65.03億
|63.18億
|67.08億
詳細資訊請看美股內頁：
安可(AMKR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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