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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安可(AMKR-US)EPS預估上修至2.47元，預估目標價為85.50元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對安可(AMKR-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.09元上修至2.47元，其中最高估值2.73元，最低估值2.05元，預估目標價為85.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.73(2.45)3.694.513.64
最低值2.05(1.96)2.022.663.64
平均值2.41(2.12)2.673.373.64
中位數2.47(2.09)2.423.063.64

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值80.28億95.02億104.04億105.45億
最低值75.18億81.07億89.38億105.45億
平均值76.63億85.91億95.17億105.45億
中位數76.12億84.98億94.17億105.45億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.623.111.461.431.50
營業收入61.38億70.92億65.03億63.18億67.08億

詳細資訊請看美股內頁：
安可(AMKR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAMKR

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