鉅亨網記者劉玟妤 台北
仁新 (6696-TW) 代子公司 Belite 公告，旗下 LBS-008(Tinlarebant) 口服新藥針對青少年斯特格病變 (STGD1) 全球臨床三期試驗 (DRAGON)，繼主要療效指標達標後，再次獲得次要療效正向指標。
仁新指出，此次發表的療效數據，重點揭露評估有毒代謝物雙維甲酸 (bisretinoids) 累計的重要指標「定量自發熒光 (qAF)」分析結果。受試者接受 Tinlarebant 治療第 25 個月時，其 qAF 數值相較基線維持穩定，僅微幅下降約 2%，安慰劑組則較基線增加約 20%，試驗組與安慰劑組呈現顯著差異。
針對先前公布的 GRAGON 試驗關鍵性數據，仁新表示，該試驗共納入 104 名青少年 STGD1 受試者，涵蓋美國、英國、德國、法國、比利時、瑞士、荷蘭、中國、香港、台灣及澳洲等 11 個地區， 採隨機分配，安慰劑對照研究，並成功達成主要療效指標， Tinlarebant 在整個試驗期均展現良好的耐受性。
仁新提到，Belite 先前已向美國 FDA 完成新藥查驗登記申請 (NDA) 滾動式送件 (Rolling Submission)，此次次要療效指標正向，有助強化 Tinlarebant 成為獲准治療 STGD1 藥物的競爭優勢。
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