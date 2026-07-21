仁新指出，此次發表的療效數據，重點揭露評估有毒代謝物雙維甲酸 (bisretinoids) 累計的重要指標「定量自發熒光 (qAF)」分析結果。受試者接受 Tinlarebant 治療第 25 個月時，其 qAF 數值相較基線維持穩定，僅微幅下降約 2%，安慰劑組則較基線增加約 20%，試驗組與安慰劑組呈現顯著差異。