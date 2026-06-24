鉅亨網記者劉玟妤 台北
巨生醫 (6827-TW) 旗下兩大核心產品 MPB-1523 以及 MPB-1734 皆進入臨床中後期，預計 2028 年開始陸續提出藥證申請，可望推動公司營運成長。巨生醫指出，隨著產品線逐步成熟，今年起邁入臨床與授權並行的收穫階段。
巨生醫指出，MPB-1523(肝癌 MRI 顯影劑) 已取得美國 FDA 孤兒藥資格，並在今年 4 月完成美國 FDA Phase 3 Pre-IND 會議，FDA 對 CMC 製程無重大疑義，初步同意臨床三期試驗設計。公司預計今年第三季提出臨床三期 IND 申請，並同步推進中國 NMPA 送件，預計 1 年半完成臨床三期試驗，2028 年提出藥證申請。
另一核心產品 MPB-1734(攝護腺癌新劑型新藥) 方面，採用 505(b)(2) 路徑開發，已在 2025 年獲得 FDA 同意以 BE 試驗取證、免除臨床二 / 三期。公司預計今年第四季提出 BE 試驗申請，預計 1 年內完成收案，並在 2028 年向美國、加拿大及歐洲提出藥證申請。
巨生醫表示，MPB-1523 與 MPB-1734 均採「自行取證 + 國際授權」雙軌策略，隨著臨床進度推進，除預計在 2028 年開始陸續取證外，也有機會透過授權、共同開發或其他合作模式挹注營運成長。
中期產品線部分，MPB-2043(淋巴結 MRI 顯影劑) 目前由台大醫院執行 IIT 試驗，已完成首位病患收案，第二位病患進入 pre-screen 階段。MBP-2354(細胞追蹤技術) 則已與美國史丹福大學合作，成功應用在 MSC 與 CAR-T 動物試驗。
上一篇
下一篇