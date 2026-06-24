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另一核心產品 MPB-1734(攝護腺癌新劑型新藥) 方面，採用 505(b)(2) 路徑開發，已在 2025 年獲得 FDA 同意以 BE 試驗取證、免除臨床二 / 三期。公司預計今年第四季提出 BE 試驗申請，預計 1 年內完成收案，並在 2028 年向美國、加拿大及歐洲提出藥證申請。