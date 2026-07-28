鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-28 17:54

隨著暑假旅遊、返鄉和多元出行等在地移動需求升溫，Uber 今 (28) 日宣布， 與合作車隊的叫車服務正式拓展至花蓮、台東和雲林，完成 Uber App 全台縣市皆可叫車的重要里程碑。

Uber服務拓展至花東、雲林 達全台縣市皆可叫車新里程碑。(圖：Uber提供)

Uber App 觀察，去年 7- 8 月國內整體叫車行程年增 21%，且成長動能自主要都會區擴散至更多縣市，其中，宜蘭年增 25.2%、南投年增 21.1%，而六人座優步搭乘行程年增 10%、優步小黃搭乘行程年增 21.6%。

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看好旅遊需求，Uber 攜手合作車隊正式拓展至花蓮、台東、雲林，實現 Uber App 全台縣市皆可叫車，進一步深化在地合作與服務覆蓋。

另一方面，為滿足商務差旅、國際旅客和高端用戶需求，「尊榮優步」(合作車款涵蓋 Lexus、Mercedes-Benz、BMW、Audi 等品牌) 預計第三季由台北、新北及桃園，拓展至新竹、台中、台南和高雄共 8 大主要城市。