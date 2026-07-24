鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-24 12:28

國泰建設 (2501-TW) 今 (24) 日公布 2026 年第二季國泰房地產指數，相較上一季為價穩量增，短期有回溫現象；相較去年同季則為價穩量縮。相較上一季，本季開價小幅下跌，議價率小幅縮減，成交價維持穩定；推案量增加，成交量大幅增加，銷售率小幅增加。2026 年第二季量能雖有回升，但仍處歷史偏低水準，全台房市處於整理格局。

國泰房地產指數指出， 2026 年第二季新推個案數共 152 件，推案戶數計有 1 萬 2,827 戶，較上季上升、較去年同期下降。總推案金額為 2,899 億元，較上季上升、較去年同季下降；主力總價為 2,270 萬元，較上季下降、較去年同季上升。

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同時，就全台各主要都會區而言，新竹縣市與台中市的第二季推案量雙雙呈現季增、年增，其中以新竹縣市第二季推案戶數 1005 戶，推案量季增 1.47 倍，年增 4.34 倍的表現最為耀眼。

國泰房地產指數指出，2026 年受惠 AI 需求強勁，帶動經濟高度成長，央行上調全年經濟成長率預測至 9.45%，但考量全球不確定性與中東衝突風險，利率維持不變。房市方面，台灣央行維持信用管制政策，然股市資金是否回流房市並助房市表現尚待觀察。

國泰房地產指數指出，進一步觀察各地區表現，相較上一季，各區成交價格分歧，台北、新竹、高雄價格續強，台中表現相對較弱；成交量則普遍回升，其中以雙北及新竹增幅最為顯著。相較去年同季，成交價除台中下跌外，其餘都市呈穩定或上漲；成交量除新竹縣市大幅成長外，其餘都市普遍減少。

而從四季移動趨勢觀察，各地區在 2026 年第二季成交價仍大幅超越 2013-2015 年波段高點，除台中市自前兩季高點小幅下滑外，價格普遍維持高檔或緩和上升；近一年成交量除新竹縣市出現小幅回升外，其餘地區普遍明顯急速量縮。2026 年第二季，相較上一季為價穩量增，成交量明顯回升；而相較去年同季，為價穩量縮。預售屋價格仍維持一定水準，顯現仍有剛性需求支撐，2026 年第二季量能雖有回升，但仍處歷史偏低水準，全台房市處於整理格局。