鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cia Paranaense De Energia Copel - ADR (Representing Ordinary Shares)(ELPC-US)EPS預估上修至0.77元，預估目標價為14.92元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Cia Paranaense De Energia Copel - ADR (Representing Ordinary Shares)(ELPC-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.76元上修至0.77元，其中最高估值0.97元，最低估值0.6元，預估目標價為14.92元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.97(0.87)
|1.12
|1.19
|最低值
|0.6(0.6)
|0.82
|0.73
|平均值
|0.77(0.74)
|0.95
|0.89
|中位數
|0.77(0.76)
|0.9
|0.88
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|57.87億
|70.02億
|66.53億
|70.20億
|最低值
|36.44億
|39.13億
|40.43億
|48.82億
|平均值
|46.72億
|51.78億
|54.95億
|59.51億
|中位數
|46.01億
|49.56億
|53.05億
|59.51億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.20
|0.30
|0.63
|0.66
|0.65
|營業收入
|44.45億
|42.46億
|43.00億
|42.02億
|46.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Cia Paranaense De Energia Copel - ADR (Representing Ordinary Shares)(ELPC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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