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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cia Paranaense De Energia Copel - ADR (Representing Ordinary Shares)(ELPC-US)EPS預估上修至0.77元，預估目標價為14.92元

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Cia Paranaense De Energia Copel - ADR (Representing Ordinary Shares)(ELPC-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.76元上修至0.77元，其中最高估值0.97元，最低估值0.6元，預估目標價為14.92元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.97(0.87)1.121.19
最低值0.6(0.6)0.820.73
平均值0.77(0.74)0.950.89
中位數0.77(0.76)0.90.88

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值57.87億70.02億66.53億70.20億
最低值36.44億39.13億40.43億48.82億
平均值46.72億51.78億54.95億59.51億
中位數46.01億49.56億53.05億59.51億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.200.300.630.660.65
營業收入44.45億42.46億43.00億42.02億46.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Cia Paranaense De Energia Copel - ADR (Representing Ordinary Shares)(ELPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSELPC

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Cia Paranaense De Energia Copel - ADR (Representing Ordinary Shares)11.78-0.17%

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