鉅亨速報 - Factset 最新調查：TG治療(TGTX-US)EPS預估上修至1.4元，預估目標價為60.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對TG治療(TGTX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.37元上修至1.4元，其中最高估值1.77元，最低估值0.87元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.77(1.77)
|4.27
|4.04
|4.7
|最低值
|0.87(0.87)
|1.67
|2.46
|3.13
|平均值
|1.33(1.32)
|2.89
|3.54
|4.28
|中位數
|1.4(1.37)
|2.94
|3.73
|4.65
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.65億
|14.28億
|18.34億
|21.97億
|最低值
|9.23億
|10.65億
|13.24億
|15.54億
|平均值
|9.42億
|12.68億
|15.63億
|18.60億
|中位數
|9.42億
|12.62億
|15.50億
|18.46億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-2.63
|-1.46
|0.09
|0.15
|2.77
|營業收入
|669萬
|279萬
|2.34億
|3.29億
|6.16億
詳細資訊請看美股內頁：
TG治療(TGTX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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