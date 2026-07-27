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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對紐蒙特(NEM-US)做出2026年EPS預估：中位數由9元上修至9.19元，其中最高估值12.36元，最低估值8.49元，預估目標價為129.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12.36(12.36)
|16.87
|17.52
|15.94
|最低值
|8.49(8.49)
|8.05
|7.3
|7.39
|平均值
|9.41(9.38)
|10.64
|11.81
|10.92
|中位數
|9.19(9)
|10.41
|11.26
|11.35
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|340.40億
|378.82億
|390.29億
|375.76億
|最低值
|254.17億
|254.24億
|217.18億
|198.95億
|平均值
|270.41億
|290.67億
|296.59億
|304.23億
|中位數
|264.27億
|286.07億
|285.71億
|300.82億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.46
|-0.58
|-3.00
|2.92
|6.39
|營業收入
|121.90億
|119.49億
|117.75億
|185.57億
|220.97億
詳細資訊請看美股內頁：
紐蒙特(NEM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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