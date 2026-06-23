鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐蒙特(NEM-US)EPS預估下修至9.99元，預估目標價為143.19元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對紐蒙特(NEM-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.22元下修至9.99元，其中最高估值13.35元，最低估值8.73元，預估目標價為143.19元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|13.35(13.35)
|16.91
|20.23
|15.99
|最低值
|8.73(8.73)
|8.81
|7.57
|7.69
|平均值
|10.27(10.28)
|11.39
|12.48
|11.92
|中位數
|9.99(10.22)
|11.62
|11.89
|11.71
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|340.40億
|378.82億
|390.57億
|378.28億
|最低值
|258.63億
|265.76億
|217.18億
|198.89億
|平均值
|285.44億
|302.55億
|305.53億
|318.18億
|中位數
|282.67億
|297.65億
|298.64億
|330.49億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.46
|-0.58
|-3.00
|2.92
|6.39
|營業收入
|121.90億
|119.49億
|117.75億
|185.57億
|220.97億
詳細資訊請看美股內頁：
紐蒙特(NEM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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