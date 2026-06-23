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鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐蒙特(NEM-US)EPS預估下修至9.99元，預估目標價為143.19元

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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對紐蒙特(NEM-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.22元下修至9.99元，其中最高估值13.35元，最低估值8.73元，預估目標價為143.19元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值13.35(13.35)16.9120.2315.99
最低值8.73(8.73)8.817.577.69
平均值10.27(10.28)11.3912.4811.92
中位數9.99(10.22)11.6211.8911.71

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值340.40億378.82億390.57億378.28億
最低值258.63億265.76億217.18億198.89億
平均值285.44億302.55億305.53億318.18億
中位數282.67億297.65億298.64億330.49億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.46-0.58-3.002.926.39
營業收入121.90億119.49億117.75億185.57億220.97億

詳細資訊請看美股內頁：
紐蒙特(NEM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNEM

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