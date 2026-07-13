鉅亨網編譯段智恆
《彭博》周一 (13 日) 援引知情人士消息報導，快時尚巨頭 Shein Global Holdings Ltd. 在獲得中國證券監管機構批准後，正尋求最快於 8 月在香港上市，首次公開募股 (IPO) 募資規模可能達 20 億至 30 億美元。
因討論未公開資訊而要求匿名的知情人士表示，Shein 最終募資金額將取決於公司估值及投資人回饋。目前相關討論仍在進行中，包括 IPO 規模及上市時間等細節仍可能有所變動。Shein 代表尚未回應置評請求。
路透周一稍早報導，Shein 預計本周四 (16 日) 接受香港交易所上市聆訊，為正式掛牌再跨出關鍵一步。
Shein 上周五已取得中國證券監督管理委員會 (CSRC) 對香港 IPO 的批准，距離公司首次向港交所提交上市申請約一年。這也為 Shein 最終登上公開市場鋪平道路，此前該公司曾先後嘗試赴美國與倫敦上市，但均未能成功。
Shein 的上市之路歷經波折。知情人士去年透露，公司曾面臨股東壓力，要求將估值下調至約 300 億美元，而 Shein 過去估值一度超過這一水準的 3 倍。關稅壓力、來自拼多多控股 (PDD Holdings)(PDD-US) 旗下 Temu 日益激烈的競爭，以及監管審查，也持續對其業務造成壓力。
Shein 於 2021 年將總部遷往新加坡，此後多年淡化其中國背景，直到將上市地點轉向香港後才改變策略。知情人士先前透露，Shein 之所以放棄倫敦、轉戰香港，主要是因為中國監管機構遲遲未批准其倫敦上市計畫。
若此次香港 IPO 順利完成，將代表 Shein 在美國與倫敦兩度闖關失敗後，終於成功進入公開資本市場，也可能成為香港近年最受矚目的大型上市案之一。
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