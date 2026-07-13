鉅亨網編譯段智恆 2026-07-14 02:30

《彭博》周一 (13 日) 援引知情人士消息報導，快時尚巨頭 Shein Global Holdings Ltd. 在獲得中國證券監管機構批准後，正尋求最快於 8 月在香港上市，首次公開募股 (IPO) 募資規模可能達 20 億至 30 億美元。

因討論未公開資訊而要求匿名的知情人士表示，Shein 最終募資金額將取決於公司估值及投資人回饋。目前相關討論仍在進行中，包括 IPO 規模及上市時間等細節仍可能有所變動。Shein 代表尚未回應置評請求。

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路透周一稍早報導，Shein 預計本周四 (16 日) 接受香港交易所上市聆訊，為正式掛牌再跨出關鍵一步。

Shein 上周五已取得中國證券監督管理委員會 (CSRC) 對香港 IPO 的批准，距離公司首次向港交所提交上市申請約一年。這也為 Shein 最終登上公開市場鋪平道路，此前該公司曾先後嘗試赴美國與倫敦上市，但均未能成功。

Shein 的上市之路歷經波折。知情人士去年透露，公司曾面臨股東壓力，要求將估值下調至約 300 億美元，而 Shein 過去估值一度超過這一水準的 3 倍。關稅壓力、來自拼多多控股 (PDD Holdings)(PDD-US) 旗下 Temu 日益激烈的競爭，以及監管審查，也持續對其業務造成壓力。

Shein 於 2021 年將總部遷往新加坡，此後多年淡化其中國背景，直到將上市地點轉向香港後才改變策略。知情人士先前透露，Shein 之所以放棄倫敦、轉戰香港，主要是因為中國監管機構遲遲未批准其倫敦上市計畫。