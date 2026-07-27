鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-27 18:40

日本首相高市早苗近期面臨上任以來最嚴峻的政治挑戰。根據日本媒體最新民調顯示，高市內閣的支持率雖然仍維持在 50% 以上，但已跌至其就職以來最低。對此，高市早苗於國會表示，雖然尚未針對下滑原因進行具體分析，但會將民調結果視為「民意的反映」並加以參考。

市場策略師警告，支持率的流失可能迫使政府採取更為寬鬆的財政與稅收政策。野村證券首席策略師 Naka Matsuzawa 指出，若民調持續惡化，政府為了挽回選民支持，可能會更強硬地推行現有政策，這對債券和日元均屬利空。

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其中，高市在競選時承諾的「調降食品消費稅」政策正處於落後狀態，儘管批評人士認為此舉在財政上並不理智且有迎合選民之嫌，但政府仍計畫於 8 月初敲定最終方案。

Matsuzawa 強調，如果政府加大通膨刺激力度，不僅會對日元構成威脅，更可能衝擊全球債券市場。此外，這對日本股市也是負面訊號，因為這可能被視為政府落實政策的能力正在下降。