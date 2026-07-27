鉅亨速報

盤後速報 - 技嘉(2376)下週(8月3日)除息12元，預估參考價337.5元

鉅亨網新聞中心

技嘉(2376-TW)下週(8月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利12元。

以今日(7月27日)收盤價349.50元計算，預估參考價為337.5元，息值合計為12.0元，股息殖利率3.43%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

技嘉(2376-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。電腦系統週邊設備(包括軟體)之製造加工及買賣。前項有關商品進口及代理國內外廠商之投標報價及經營業務。近5日股價上漲9.08%，集中市場加權指數上漲2.3%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/03 349.50 12.0 3.43% 0.0
2025/07/30 282.5 10.0 3.54% 0.0
2024/08/05 262.5 6.35794 2.42% 0.0
2023/08/03 297.0 6.2 2.09% 0.0
2022/08/04 92.3 12.0 13.0% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數43634.19-0.05%
技嘉349.5-1.41%

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_弱

偏強
技嘉

67.86%

勝率

#法人看衰股

偏強
技嘉

67.86%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty