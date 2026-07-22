鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-22 17:15

板卡廠技嘉 (2376-TW) 旗下工業電腦廠技宸 (7939-TW) 今 (22) 日舉行興櫃前法人說明會，並預計在 7/27 正式登錄興櫃。技宸總經理莊再華表示，今年垂直市場訂單能見度非常清晰，除了博弈業務因世代變化稍微趨緩外，整體營運將持續維持成長態勢。

技嘉小金雞技宸7/27登興櫃 訂單能見度高今年營運看增。(圖：技宸提供)

技宸 2025 年受惠既有專案放量與新專案導入，全年營收達到 18.62 億元，稅後淨利 1.58 億元，每股盈餘為 9.69 元，近 5 年年複合成長率達 23.4%。公司表示隨著 AI 應用由雲端訓練逐步延伸至地端推論，企業對工業級運算平台需求提升，將持續深化既有應用並耕耘機器人控制器與智慧醫療解決方案。

‌



技宸為技嘉集團旗下工業電腦品牌，主要產品涵蓋工業級主機板、嵌入式系統、Edge AI Box 及模組套件。公司目前產品已全面延伸至 Edge AI 領域，並支援 NVIDIA Jetson AGX Orin、Intel Core Ultra 與 AMD Ryzen 等 AI 運算平台。

公司持續投入無風扇、緊湊型設計及寬溫運作等核心技術，產品已成功導入全球前十大餐飲品牌。技宸董事長李宜泰指出，工業電腦競爭已由硬體規格延伸至 AI 運算效能與產業應用整合實力，公司將結合技嘉集團供應鏈規模與全球服務體系，深入拓展高成長垂直市場。