搶AI伺服器商機！兆豐、一銀及國泰世華統籌技嘉集團470億聯貸案超認2.11倍
鉅亨網記者張韶雯 台北
在全球 AI、雲端運算及高效能運算應用的需求持續攀升帶動下，由兆豐銀行、第一銀行及國泰世華銀行共同統籌主辦之技嘉科技（2376-TW）集團旗下「技鋼科技股份有限公司」新台幣 470 億元聯合授信案，今 (21) 日由技嘉暨技鋼科技董事長葉培城、兆豐銀行董事長董瑞斌、第一銀行董事長邱月琴及國泰世華銀行總經理共鄧崇儀同完成簽約。
本聯貸案自推出即受到金融圈高度矚目，由兆豐銀行擔任額度統籌管理銀行、第一銀行擔任美元額度管理銀行、國泰世華銀行擔任永續貸款協調銀行，吸引共 15 家金融機構踴躍參與，認參金額達原定籌組目標的 2.11 倍，充分顯現銀行團對技嘉集團的技術實力及營運前景給予高度肯定。
技鋼隸屬國內科技巨擘技嘉科技集團，核心業務涵蓋 AI 伺服器、網路通訊設備、ODM 客製化產品及資料中心解決方案之設計、研發及全球行銷業務，並與 Nvidia、Intel 及 AMD 等國際晶片大廠維持深度的戰略合作關係，技鋼憑藉著領先業界的產品 IP、自主研發實力，以及整機櫃交付的關鍵能力，在 AI 伺服器需求大爆發的浪潮中脫穎而出。
受惠於 AI 伺服器需求暢旺，近年技鋼的營收與獲利均呈現跳躍式成長，營運成效斐然，且在 2026 年的最新布局中，技鋼聚焦於次世代直接液冷及浸沒式液冷技術的全面商用化，同時，亦領先市場推出相容最新世代 AI 晶片的超大型積體伺服器與整機櫃產品，結合彈性化的客製化設計服務，積極爭取全球一線大型資料中心的訂單，2026 年營運展望樂觀，出貨動能可望再創歷史新高。
本聯貸案將支應技鋼業務快速成長所需之部分營運資金需求，協助公司持續深化 AI 伺服器、高效能運算等新世代 AI 基礎建設之全球布局；聯貸案條件設計上，將結合永續績效連結指標，將技嘉集團在溫室氣體排放減量、氣候變遷及資源使用等永續成果列為利率調整機制，積極鼓勵科技產業邁向低碳轉型。這與兆豐銀行、第一銀行及國泰世華銀行長期推動綠色金融、落實環境永續發展的策略不謀而合。
兆豐銀行、第一銀行及國泰世華銀行長期支持半導體、AI、電子科技及數位基礎建設等關鍵產業發展，深耕聯貸市場多年，其中兆豐銀行自 2020 年以來已四度榮獲亞太區貸款市場公會（APLMA）評選為「臺灣年度最佳聯貸銀行」，深受國內外機構及企業的高度信賴；第一銀行榮獲金管會「辦理六大核心戰略產業放款優等銀行」肯定，持續發揮金融影響力促進產業創新轉型；國泰世華銀行則持續深耕永續及轉型金融，為企業量身訂製財務規劃與整合性金融解決方案。三家統籌主辦銀行未來將持續發揮金融核心職能，攜手優質企業，共同推動臺灣科技產業成長與永續發展，強化國際競爭力。
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