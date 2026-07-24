盤後速報 - 波力-KY(8467)下週(7月31日)除息3元，預估參考價100.0元
鉅亨網新聞中心
波力-KY(8467-TW)下週(7月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(7月24日)收盤價103.00元計算，預估參考價為100.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.91%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
波力-KY(8467-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為碳纖維複材用品。非碳纖維複材用品。近5日股價下跌4.23%，集中市場加權指數下跌1.7%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/31
|103.00
|3.0
|2.91%
|0.0
|2025/12/19
|155.5
|2.0
|1.29%
|0.0
|2025/06/13
|180.5
|2.05789
|1.14%
|0.0
|2022/12/22
|63.6
|3.0
|4.72%
|0.0
|2022/07/20
|77.7
|2.0
|2.57%
|0.0
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