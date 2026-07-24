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盤後速報 - 波力-KY(8467)下週(7月31日)除息3元，預估參考價100.0元

鉅亨網新聞中心

波力-KY(8467-TW)下週(7月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(7月24日)收盤價103.00元計算，預估參考價為100.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.91%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

波力-KY(8467-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為碳纖維複材用品。非碳纖維複材用品。近5日股價下跌4.23%，集中市場加權指數下跌1.7%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/31 103.00 3.0 2.91% 0.0
2025/12/19 155.5 2.0 1.29% 0.0
2025/06/13 180.5 2.05789 1.14% 0.0
2022/12/22 63.6 3.0 4.72% 0.0
2022/07/20 77.7 2.0 2.57% 0.0

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集中市場加權指數43654.84-2.67%
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