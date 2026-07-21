技嘉旗下孫公司技宸前進資本市場 7/22舉行興櫃前法說會
鉅亨網記者吳承諦 台北
技嘉 (2376-TW) 旗下工控應用孫公司技宸即將登錄興櫃，宣布受邀於 7 月 22 日舉辦興櫃前法人說明會，技宸作為集團 AI 版圖中承接邊緣運算與垂直應用落地的關鍵平台，近年維持獲利表現，並持續維持優於工業電腦產業平均的成長步調。
技宸以工業級主機板為核心的運算設備，提供高穩定性、多樣化介面與靈活尺寸選擇，作為 ATM、POS、自動化控制、大眾運輸、電子看板及醫療設備等系統整合基礎。並在快速服務餐飲（QSR）與半工業等新興應用場域成功建立差異化優勢。
展望未來發展，技宸將以台灣製造、靈活客製化與全球售後服務滿足多樣化需求，並在新興應用場景快速擴張中掌握成長機會。
技宸表示，隨著產品線擴充與國際市場布局深化，技宸市占率預期將隨出貨量增加而持續提升，力拚在中小型工業電腦供應市場建立更具影響力的地位。
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