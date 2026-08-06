AI「礦區」改版！專家點名台韓成全球供應鏈「基石」馬來西亞變身AIDC一方之霸

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-08-06 15:59

隨著全球 AI 基礎建設浪潮方興未艾，新興市場已從技術追隨者轉變為全球成長的重要推動力。富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊資深董事總經理伽坦．賽加爾今 (6) 日表示，新興市場不再僅受成熟市場循環牽動，而是在科技創新與產業轉型中扮演關鍵角色。他強調，台灣與南韓的半導體供應鏈是整座 AI 蛋糕的底座，馬來西亞則之地利之便，已成為東南亞的 AI 資料中心樞紐。

富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊資深董事總經理伽坦．賽加爾。（鉅亨網記者張韶雯攝）

伽坦．賽加爾分析，AI 的投資機會不僅限於大型科技權值股。為支撐龐大的資料中心需求，相關的基礎設施需求也隨之爆發。中國目前在電池與電力設備製造上具備絕對優勢；而巴西與南非則提供了變壓器所需的鋼材、銅礦及關鍵礦產（如鉑與鈀金）。此外，馬來西亞受惠於「中國加一」政策，憑藉土地與地理優勢，已迅速崛起為東南亞的 AI 資料中心樞紐。

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「AI 的最終受益者將是使用者，」伽坦．賽加爾指出。目前在南非與韓國，已有數位銀行利用 AI 模型進行信用風險評估與客戶分析；而在醫療產業，AI 也被廣泛用於影像辨識以提升放射科診斷準確率。他認為，雖然目前利潤集中在供應鏈端，但隨著商業模式演進，AI 將在各行各業創造新的繁榮，包括提升黃金與礦產開採效率的機器人技術。

伽坦．賽加爾提供數據指出，新興市場企業盈餘（EPS）在經歷 2010 至 2020 年的平淡期後，已於 2023 年起進入新的上行趨勢，增長動能優於美、日、歐等成熟市場。儘管基本面強勁，新興市場目前的股價淨值比（P/B）仍較全球市場具備顯著折價，是高成長、低槓桿且物美價廉的選擇。