16%高息誘惑！全球貿易「脫美」連線 富坦看好這「兩國」新興紅利爆發

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-08-06 15:46

全球地緣政治與關稅不確定性正加速重塑全球經濟結構。富蘭克林坦伯頓全球宏觀團隊資深副總裁何英信今（6）日來台指出，全球貿易正處於「重新連線（Rewiring）」進行式，過去 18 個內達成的多項重要貿易協議，如歐亞、非中、歐印等，多在沒有美國參與的「脫美」狀態下完成。他特別點名哈薩克與巴西等新興市場的紅利正爆發，尤其哈薩克成為歐亞貿易交會熱點，目前提供高達 16% 的債券收益率極具吸引力。

富蘭克林坦伯頓全球宏觀團隊資深副總裁何英信。（鉅亨網記者張韶雯攝）

全球貿易已從過去的全球化轉型為「區域化」，未來五到十年，新興國家間的內部貿易佔比預計將從目前的 20% 提升至 30% 以上。

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何英信進一步分析，美國過去十年雖維持強勢美元，但這是仰賴巨量海外資金支撐其財政與經常帳的「雙赤字」。目前美國的淨國際投資部位（NIIP）負債佔 GDP 比重已從 15 年前的 20% 飆升至 80%。他示警，如果未來十年資金不再持續湧入美國融資，美元將面臨貶值壓力，這也將激發全球資金重新分配至其他更具投資價值的地區。

相對於美國的債務壓力，許多新興國家透過自發性改革展現了強大韌性。何英信特別點名哈薩克（C-stan）與巴西。哈薩克作為歐亞貿易交會點，其鐵路運輸至歐洲僅需 15 天，且目前提供高達 16% 的債券收益率。

至於巴西則在數位支付系統（Pix）帶動下實現了顯著的數位化轉型，雖然通膨控制在 4.6%，卻提供 14% 的高利率環境。何英信強調，哈薩克、哥倫比亞與巴西的實質利率遠高於美國，這對尋求收益的全球資金具備極大吸引力。