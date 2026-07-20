鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-20 19:12

逸達 (6576-TW) 今 (20) 日公告，接獲授權夥伴長春金賽藥業通知，新加坡健康科學局 (HSA) 已完成柳菩林 (Leuprolide) 前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 42mg 6 個月緩釋劑型的新藥上市申請審查，授予上市許可。

逸達前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI 42mg，獲新加坡上市許可。(圖：shutterstock)

除獲新加坡上市許可，逸達指出，CAMCEVI 將迎來關鍵進展，3 個月劑型預計下半年陸續在歐洲與美國上市，且潛在規模高於 6 個月劑型數倍，預期屆時 6 個月與 3 個月雙劑型將發揮產品組合綜效，市占率與營收可望進一步提升。

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用於治療兒童中樞性性早熟的 FP-001 42mg 方面，逸達表示，預計今年下半年向美國 FDA 提交 NDA，並在 2027 年底於美國市場自營銷售。