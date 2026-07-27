鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-27 10:40

伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）26 日（周日）晚回覆黎巴嫩真主黨領導人納伊姆 · 卡西姆及其武裝人員日前來信。

回信稱，在當前地區局勢下，黎巴嫩真主黨是抵抗以色列及其支持者的主要力量，並已成為鼓舞世界各地反對霸權主義及其代理人的重要力量。

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回信表示，真主黨能夠持續堅持，不僅依靠其武裝人員，也離不開民眾，特別是南部民眾的支持。

穆吉塔巴重申，根據已故伊朗最高領袖哈米尼確立的路線，支持黎巴嫩真主黨已成為伊朗的一項戰略政策。

他表示，伊朗將維護黎巴嫩領土完整、全面且無條件結束以色列對黎軍事行動，作為與美國達成結束衝突相關諒解備忘錄的首要條件。

穆吉塔巴稱，世界各國人民已經無法忍受美國和以色列的壓迫與暴行，並稱將繼續堅持抵抗路線。

黎巴嫩軍方 26 日譴責以色列在黎巴嫩南部持續不斷的軍事行動，稱這些行動阻礙了黎方根據上月與以色列、美國達成的三方框架協議全面部署兵力。

黎巴嫩軍方表示，以色列國防軍繼續發動襲擊，違反國際法，在黎巴嫩南部多個地區系統性地摧毀房屋、發動轟炸。這些襲擊阻礙黎巴嫩軍隊根據現有協議全面部署兵力，並阻止居民返回家園。