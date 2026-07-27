鉅亨網記者王莞甯 台北
正值暑期旅遊旺季，出國需求暢旺，而隨著國際油價周五回跌，航空股今 (27) 日早盤見到逢低買盤進場承接，華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 和台灣虎航 (6757-TW) 漲幅均有 2%，星宇航空 (2646-TW) 也穩在平盤上。
華航表示，第三季訂位穩健成長，客運業務持續增溫，因此，7 月 24 日起桃園 - 釜山增至每周 21 班，滿足旅客多元彈性的飛行選擇。
長榮航則指出，為因應強勁的觀光旅遊與自由行需求，桃園 - 釜山航線自 7 月起已每周增飛 5 班，總班次由每周 7 班提升至每周 12 班，桃園 - 神戶航線也增至每周 10 班，暑期期間桃園 - 布里斯本航線也增飛至每周 4 班。
星宇航空則指出，台中 - 札幌航線已於 7 月 1 日開賣，並將於 10 月 2 日首航，初期規劃為每周 5 班，以 A321neo 機型執飛。隨著札幌航線加入，星宇自台中出發的航點擴增至 11 個。
而星宇首條歐洲航線台北 - 布拉格將於 8 月 1 日開航，每周營運 3 班。
除了客運，華航表示，AI、半導體及資通訊相關產品出貨帶動貨運方面需求熱絡，預期亞洲主要出口市場穩健表現。