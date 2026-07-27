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長榮航則指出，為因應強勁的觀光旅遊與自由行需求，桃園 - 釜山航線自 7 月起已每周增飛 5 班，總班次由每周 7 班提升至每周 12 班，桃園 - 神戶航線也增至每周 10 班，暑期期間桃園 - 布里斯本航線也增飛至每周 4 班。