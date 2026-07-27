鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-27 11:58

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」(TEDIBOA) 今 (27) 日宣布，前往英國參加世界三大航展之一「法茵堡航展」，並與英國國防產業協會 (ADS Group) 簽署合作備忘錄，台灣和英國雙邊無人機產業將首度展開正式交流。

無人機聯盟說明，據合作協議，台灣與英國將在無人機的研發和行銷上建立產業交流平台，除了參與彼此的國際業務拓展計畫，也進一步探索其它合作可能性，期藉此推動實質合作與雙邊投資。

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台灣卓越無人機海外商機聯盟 (TEDIBOA) 在經濟部指導下，由金屬工業研究發展中心結合漢翔共同推動，現由漢翔董事長曹進平擔任聯盟主席，目前已與歐、美、亞共 9 個國家、15 個無人機組織締結盟友，上半年密集前往德國、美國和日本等地與當地業者組織洽商。