鉅亨網記者王莞甯 台北
「台灣卓越無人機海外商機聯盟」(TEDIBOA) 今 (27) 日宣布，前往英國參加世界三大航展之一「法茵堡航展」，並與英國國防產業協會 (ADS Group) 簽署合作備忘錄，台灣和英國雙邊無人機產業將首度展開正式交流。
無人機聯盟說明，據合作協議，台灣與英國將在無人機的研發和行銷上建立產業交流平台，除了參與彼此的國際業務拓展計畫，也進一步探索其它合作可能性，期藉此推動實質合作與雙邊投資。
無人機聯盟主席曹進平委派漢翔 (2634-TW) 總經理莊秀美代理出席，並率領航太公會和多家聯盟廠商參與此盛會，莊秀美說，有絕對的信心台灣可成為英國航太與國防產業在亞太地區最安全可靠，且最具製造能量的策略夥伴。
台灣卓越無人機海外商機聯盟 (TEDIBOA) 在經濟部指導下，由金屬工業研究發展中心結合漢翔共同推動，現由漢翔董事長曹進平擔任聯盟主席，目前已與歐、美、亞共 9 個國家、15 個無人機組織締結盟友，上半年密集前往德國、美國和日本等地與當地業者組織洽商。
而英國國防產業協會 (ADS Group) 旗下涵蓋航空、國防、安全與太空等領域超過 2000 家會員，ADS 子公司法茵堡國際展覽公司 (Farnborough International) 則是法茵堡航展的主辦方。
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