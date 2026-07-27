鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估上修至190元，預估目標價為5220元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對大立光(3008-TW)做出2026年EPS預估：中位數由187.55元上修至190元，其中最高估值208.64元，最低估值175.24元，預估目標價為5220元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|208.64(208.64)
|229.89
|275.07
|最低值
|175.24(175.24)
|182.48
|182.9
|平均值
|189.39(188.39)
|209.01
|234.84
|中位數
|190(187.55)
|209.37
|239.54
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|73,206,000
|86,090,370
|115,733,420
|最低值
|64,899,930
|69,021,820
|68,966,200
|平均值
|67,368,960
|74,199,080
|83,956,250
|中位數
|67,599,200
|72,637,290
|80,418,350
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|21,275,407
|25,915,410
|17,902,322
|22,625,049
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|61,147,888
|59,457,553
|48,842,247
|47,675,228
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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