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鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估上修至190元，預估目標價為5220元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對大立光(3008-TW)做出2026年EPS預估：中位數由187.55元上修至190元，其中最高估值208.64元，最低估值175.24元，預估目標價為5220元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值208.64(208.64)229.89275.07
最低值175.24(175.24)182.48182.9
平均值189.39(188.39)209.01234.84
中位數190(187.55)209.37239.54

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值73,206,00086,090,370115,733,420
最低值64,899,93069,021,82068,966,200
平均值67,368,96074,199,08083,956,250
中位數67,599,20072,637,29080,418,350

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS21,275,40725,915,41017,902,32222,625,049
營業收入
(單位：新台幣千元)		61,147,88859,457,55348,842,24747,675,228

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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